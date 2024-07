Sara Boruc kocha modę. To wiemy! Wszyscy znamy jej zamiłowanie do ubrań i dodatków z kolekcji luksusowych domów mody. Nowością jest jednak to, że ostatnio fashionistka znalazła sobie nową inspirację i zaczęła naśladować styl… Victorii Beckham. Ostatnio pokazała się na przykład w identycznym białym oversizowym golfie pochodzącym z kolekcji słynnej koleżanki.

Sara Boruc zestawiła go z prostymi spodniami z kolekcji MM6 Maison Margiela i klasycznymi białymi butami sportowymi Adidasa. Victoria Beckham wykorzystała biały golf zupełnie inaczej. Jej stylizacja składała się z białej długiej spódnicy (oczywiście z jej kolekcji!) i szpilek w panterkę Francesco Russo. Czy myślicie, że Victoria Beckham to dobry wzór dla Sary Boruc.

I która z pań, waszym zdaniem, lepiej wypadła w białym golfie? CZEKAMY NA WASZE GŁOSY!

Sara Boruc w białym golfie z kolekcji Victorii Beckham.

Victoria Beckham do białego total looku dodała seksowne szpilki w panterkę:)