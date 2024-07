1 z 11

Wczoraj pisaliśmy o stylizacji Kasi Zielińskiej, która została przyłapana przez paparazzi w falbaniastej jeansowej koszulce i krótkiej spódniczce. Naszą uwagę przykuły jednak buty aktorki – zgrabne skórzane sandałki na słupku z delikatnym paskiem wokół kostki w modnym w tym sezonie odcieniu błękitu Air Force blue.

Udało się nam dowiedzieć, że są to buty polskiej marki! Pochodzą one z obecnej kolekcji Badury i kosztują 469,99 zł. Kasia Zielińska nie jest jedyną gwiazdą, która wprost zakochała się w tych sandałkach! Na wczorajszej premierze kolekcji Badura x Aneta Kręglicka pokazała się w nich Natalia Siwiec. Gwiazda zestawiła je z op-artową sukienką do łydek z intensywnie czerwonym pasem obi.

Podobają się wam ulubione przez gwiazdy sandały? Która z pań wystylizowała je waszym zdaniem lepiej?

Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie propozycje podobnych butów z sieciówek!