O tej współpracy mówiło się od kilku tygodni. W poniedziałek zaprojektowane przez Rihannę okulary przeciwsłoneczne z metką Diora trafiły jednak do sprzedaży, a my poznaliśmy ich cenę. Wniosek? To dodatek z najwyższej półki!

Owoce współpracy 28-letniej gwiazdy i francuskiego domu mody noszą prostą nazwę "Rihanna" i są dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych. Premierę okularów piosenkarka zapowiedziała w niedzielę na swoim Instagramie, wrzucając krótkie wideo promujące jej autorską minikolekcję. W poniedziałek inspirowane filmem "Star Trek", futurystyczne modele trafiły do sprzedaży w oficjalnym sklepie internetowym Diora, a my poznaliśmy ich cenę: ok. 2800 złotych.

Gwiazda premierę minikolekcji zapowiedziała w niedzielę na swoim Instagramie, wrzucając krótkie wideo.