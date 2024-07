Reese Witherspoon jest jedną z ikon mody, które rzadko rozczarowują - niezależnie od tego, czy mowa o lookach z czerwonego dywanu, czy stylu na co dzień. Zestaw, na który 40-letnia gwiazda postawiła ostatnio z okazji przechadzki po Beverly Hills, nie jest wyjątkiem. Aktorka do białej minispódniczki dobrała niebieski top marki Draper & James (ok. 670 zł), granatowe sandały Gianvito Rossi (ok. 2500 zł), okulary przeciwsłoneczne Dior (ok. 1300 zł) i bransoletkę Tiffany. Najbardziej wyrazisty element stylizacji? Żółta torebka z metką szwajcarskiej marki Bally! Jak podoba wam się całość? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

