Edyta Górniak czy Rafał Maślak - które z nich lepiej wygląda w marynarce Balmain dla H&M?

Kolekcja, którą dom mody Balmain stworzył dla sieciówki H&M już jest hitem (choć jeszcze nie pojawiła się w sklepach!). W ostatnich dniach gwiazdy chętnie pokazują się w rzeczach z tej limitowanej linii (zobacz: Katarzyna Zielińska postawiła na kreację z najmodniejszej kolekcji sezonu! Podoba wam się jej look?). Klasyczną, czarną marynarkę z pagonami i złotymi guzikami wybrały aż dwie gwiazdy - Rafał Maślak i...Edyta Górniak! Warto dodać, że pochodzi ona z kolekcji męskiej i będzie kosztować ok. 600 zł. Edyta zestawiła ją ze skórzanymi spodniami i czarnym topem, Rafał założył ją do białej koszuli i garniturowych spodni (pojawił się w niej na pokazie Tomasza Ossolińskiego). Kto wygląda w niej lepiej? Oceńcie sami!

Marynarka z kolekcji Balmain dla H&M, ok. 600 zł