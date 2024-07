Kryzys w związku Rafała Maślaka i Kamili Nicpoń to już historia! Po tym jak wrócili do siebie, ich miłość znów kwitnie, co udowadnia sekwencja zdjęć z wtorkowego pokazu kolekcji Maćka Sieradzky'ego!

Rafał, nie zważając na flesze aparatów, wpił się namiętnie w usta Kamili.

Piękny widok, prawda?

Któż teraz będzie pamiętał smutne wpisy Mistera Polski 2014 z Walentynek. To wtedy obwieścił światu, że został sam. Na szczęście nie na długo. Rafał nie poddał się i postanowił zawalczyć o Kamilę.

Prawdziwa miłość nie jest łatwa, ale trzeba o nią walczyć, bo raz znalezionej, nie da się zastąpić żadną inną... - pisał model.

Było warto - miłość przetrwała i chwilowe rozstanie najwyraźniej poszło już w niepamięć.

Szczęście, uśmiech i radość życia - wszystko to wróciło razem z nią - napisał model na swoim facebookowym profilu.

Potem zaczęli znów pojawiać się na imprezach. A po tym, co zobaczyliśmy dziś, widać, że w związku jest już naprawdę dobrze.

Rafałowi i Kamili życzymy, by każdy wspólny dzień wyglądał tak jak ten!

Na ściance, na krześle dla publiczności...

...za kulisami. Całują się co chwilę!

Wyglądają na naprawdę szczęśliwych.

Piękna z nich para.