Radzimir Dębski z dziewczyną na evencie modowym

Radzimir Dębski i jego dziewczyna Klaudia Wróbel pojawili się 5. urodzinach domu handlowego Vitkac. Muzyk i jego ukochana zadali szyku! Radzimir Dębski słynie z doskonałego wyczucia mody, co po raz kolejny udowodnił tego wieczoru. Przystojny artysta wyraźnie wybijał się stylizacją na tle innych gwiazd.

Radzimir miał na sobie luźną ramoneskę, białą koszulę. Look uzupełniły dresowe spodnie z obniżonym krokiem oraz... metaliczne botki w kolorze soczystej zieleni! Musicie zobaczyć ten look! A co miała na sobie ukochana artysty?

