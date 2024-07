1 z 7

Renata Kaczoruk, Mariusz Przybylski i Rafał Maślak na konferencji prasowej konkursu The Look of The Year. Finał wielkiego konkursu dla modelek i modeli odbędzie się już 2 września w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uczestnicy zaprezentują się w kolekcjach m.in. duetu Paprocki & Brzozowski i Mariusza Przybylskiego a w jury zasiądą m.in. Renata Kaczoruk, Rafał Maślak i Tomasz Ossoliński. Zwycięzcy polskiej edycji The Look of The Year będą reprezentować nasz kraj na światowym konkursie we Włoszech!

Tymczasem zobaczcie, kto pojawił się na konferencji prasowej The Look of The Year. Podoba Wam się stylizacja Renaty Kaczoruk? Modelka miała na sobie spodnie i koszulę zaprojektowaną przez Łukasza Jemioła.

