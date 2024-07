1 z 11

Co kupić w prezencie prawdziwej domatorce? Jeśli jest wierną fanką Małgorzaty Rozenek, a wszystkie odcinki "Perfekcynej Pani Domu" zna niemal na pamięć, to mamy kilka propozycji specjalnie dla niej! Stylowy dodatek do domu? Nowoczesny sprzęt AGD? A może elegancki pojemnik, który pozowoli jej uporządkować biżuterię? Jest z czego wybierać!

Zobacz też: "Przekonałam się, że ludzie są cudowni!" Niezwykła przygoda Małgorzaty Rozenek przy... bankomacie

Zobacz pomysły na prezenty dla nowoczesnej i stylowej gospodyni! Propozycje już od niecałych 60 zł!

Polecamy: Co jej kupić na urodziny? Prezenty mniej i bardziej eleganckie