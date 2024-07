1 z 5

Mikołajki coraz bliżej - wybrałeś już upominki dla najbliższych? A może szukasz prezentu na święta? Czasu jest coraz mniej, więc zastanawiasz się nad praktyczną klasyką - zegarkiem. Nuda? Nie w przypadku specjalnej, świątecznej edycji zegarka Swatch! Model GOD JUL z opalizującą tarczą (przypominającą zorzę polarną!) i błękitnym paskiem „obsypanym’’ płatkami śniegu powstał w limitowanej ilości 8888 sztuk. Zegarek sprzedawany jest w uroczym opakowaniu - barwnym pudełeczku w kształcie chatki. Mało? Do czasomierza możecie dobrać oryginalne okulary przeciwsłoneczne Swatch The Eyes of Santa! Ile kosztują?

Zobacz: Grzegorz Krychowiak został ambasadorem luksusowych zegarków Albert Riele! Czy piłkarz sprawdzi się w roli modela?