Pokemon Go bije rekordy popularności - pojawienie się pokemonów na paznokciach było tylko kwestią czasu. Fanki gry zalały internet zdjęciami „pokemonowych’’ manicure'ów - na samym Instagramie jest ich już kilka tysięcy! Najczęściej pojawia się Pikachu (któż by inny?) oraz... pokeballe, stosunkowo najłatwiejsze do wykonania w domu. (zobacz: Ombre, magnetyczne, gazetowe, czyli różne sposoby malowania paznokci) Na następnych stronach znajdziecie najciekawsze pomysły na pokemonowy manicure. Niektóre z nich wymagają naprawdę dużej wprawy i... cierpliwości!

