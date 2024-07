W Warszawie odbył się pokaz najnowszej kolekcji Macieja Zienia - pierwszy, po dłuższej przerwie od czasu głośniej afery - (zobacz: Wspólnik przyjął przeprosiny Macieja Zienia! "Dojrzał. Bardzo mocno mnie oczernił, ale wszyscy popełniamy błędy").

Co znawcy polskiej mody mówią na ten temat? Tomasz Jacyków stwierdził, że Maciejowi potrzebny był odpoczynek:

Nie można mówić o powrocie, Maciek zrobił sobie przerwę. Wszyscy mówią: "O Boże, nie było go, wielki powrót". Nikt nie pamiętał o tym, że w momencie, kiedy inni chodzą do szkoły, to ten 17-letni chłopak już projektował, a jako 18-latek zaczął pokazywać swoje kolekcje. [...] Można się zmęczyć i zrobić sobie 2 lata urlopu - mówi Tomasz Jacyków.