Siostra księżnej Kate, Pippa Middleton przyjęła oświadczyny swojego partnera, milionera Jamesa Matthewsa. Ile kosztował jej pierścionek zaręczynowy? Wybranek Pippy, 40-letni finansista nie oszczędzał na ukochanej - eksperci szacują, że utrzymany w stylu art-deco pierścionek z brylantem może być wart ponad milion złotych! (zobacz: Zaręczyny przy rodzicach – cztery wskazówki.)

Od kiedy wiadomość o zaręczynach obiegła świat fotoreporterzy nie odstępują Pippy Middleton na krok. Choć paparazzi czekają nawet pod jej domem, ona nie przestaje się uśmiechać! W zwiewnej, letniej sukience z kwiatowym printem Pippa wygląda naprawdę promiennie - szczęście aż od niej bije! Siostra księżnej Kate ma dostęp do ubrań od najdroższych projektantów, ale na co dzień zakłada również tańsze marki - tym razem wybrała popularną na wyspach sieciówkę Vila. Do wartej nieco ponad 200 zł sukienki z motywem róż Pippa założyła beżowe sandałki na koturnie, klasyczną torebkę w tym samym kolorze oraz ciemne okulary. Podoba wam się look świeżo upieczonej narzeczonej?

Pippa Middleton promienieje!

EastNews

Reporterzy śledzą każdy krok świeżo upieczonej narzeczonej.

EastNews

Jej pierścionek zaręczynowy wart jest ponad milion złotych!

EastNews

Tego lata Pippa Middleton nosi wyłącznie kwieciste sukienki.

EastNews

Czy siostrze księżnej Kate pasuje taki styl?