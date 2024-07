Kirsten Dunst w tym roku przyjechała do Cannes nie tylko jako aktorka, ale też jurorka festiwalu. Gwiazda zadbała o to, by na imprezie inaugurującej zrobić spektakularne wrażenie i na tę okazję wybrała zaprojektowaną specjalnie dla niej suknię Gucci. Zdobiona kwiatowymi aplikacjami, różowa kreacja nie wymagała mocnej oprawy, aktorka ograniczyła się więc do fryzury w formie naturalnego upięcia i klasycznego makijażu. Naszym zdaniem efekt końcowy był super! Zagłosujcie w naszej SONDZIE i dajcie znać, co myślicie.

