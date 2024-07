Ostatnio zaskakująco często widzimy Diane Kruger w ognistych odcieniach i... musimy przyznać, że gwiazda wie, co robi! Przykład? Obłędna stylizacja 39-letniej aktorki z poniedziałkowej premiery filmu "The Infiltrator". Diane na czerwonym dywanie pojawiła się w uszytej specjalnie dla niej kreacji od Jasona Wu. Gwiazda do seksownej, prześwitującej sukni dobrała torebkę Chanel, całość uzupełniając naturalnym makijażem i fryzurą. Naszym zdaniem ten look to hit! Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Reklama