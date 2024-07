1 z 5

Ten flakonik to prawdziwe dzieło sztuki! Nowa, przepiękna buteleczka kultowych perfum Guerlain Mitsouko to efekt współpracy francuskiej marki z Arita Porcelain Lab. Limitowany projekt (powstało jedynie 500 sztuk!) uczcić ma rocznicę powstania Aritayaki - kierunku w japońskiej sztuce zdobienia porcelany. Misternie zdobiony symbolami nawiązującymi do japońskiej tradycji flakon skrywa słynny zapach Mitsuoko - skomponowany w 1919 r. przez Jacquesa Guerlain. Ile będą kosztować perfumy w specjalnej edycji?

Zobacz: Iskrząca kolekcja Guerlain zaprojektowana przez Natalię Vodianową! Dopisz ją do swojej listy życzeń!