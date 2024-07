1 z 8

Oryginalny, drapieżny styl jest znakiem rozpoznawczym Patricii Kazadi. Czarne usta, wzorzysty turban, warkocze zaplatane na najróżniejsze sposoby - to tylko część tego, co gwiazda zaprezentowała podczas sylwestrowej imprezy TVN! Prowadząca (obok równie oryginalnie ubranej Magdy Mołek) show "Hello 2017" wystąpiła w trzech skrajnie różnych stylizacjach. Niektóre z nich wymagały nie lada odwagi! Która spodobała ci się najbardziej, a która zupełnie nie przypadła do gustu? Zobacz, co Patricia Kazadi pokazała podczas sylwestrowej nocy - i OCEŃ!

