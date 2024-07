1 z 6

Rihanna nie podąża za trendami, tylko je wyznacza. Wnioskując po jednej z jej ostatnich stylizacji, na którą gwiazda postawiła w trakcie swojego pobytu w Nowym Jorku, najgorętszym trendem tego lata będą letnie sukienki o tradycyjnym fasonie. Znaki szczególne? Malarskie, kwiatowe nadruki!

28-letnia gwiazda została przyłapana na ulicach Nowego Jorku w oryginalnej stylizacji. Rihanna założyła zdobioną malarskimi printami sukienkę z wiosennej kolekcji Adama Selmana (ok. 1640 zł), uzupełniając ją złotą torebką Diorama od Diora (ok. 13000 zł). Fashionistka do stylizacji dobrała buty od Stelli McCartney, w których poszła ostatnio na kolację z Naomi Campbell, oraz biżuterię marek Jacquie Aiche, Chopard i Dior.

Rezultat? Naszym zdaniem całość wyglądała niebanalnie, letnio i dziewczęco.

Zgadzacie się? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

