Omenaa Mensah zmieniła fryzurę! Gwiazda pojawiła się na salonach po dłuższej przerwie, na otwarciu salonu stylizacji paznokci Rafała Maślaka. Jak można zauważyć, na wiosnę i lato coraz więcej gwiazd decyduje się na zmiany w swoim wizerunku. Jedne robią to subtelnie i deliaktnie, tak jak Paulina Krupińska, która ostatnio nieco rozjaśniła włosy. Inne zdecydowanie odważniej, tak jak Anja Rubik, która znacząco skróciła swoje włosy.

Pogodynka zdecydowanie należy do tej drugiej grupy. Na imprezie zorganizowanej przez Mistera Polski, Omenaa Mensah pokazała się w bardzo długim kucyku złożonym z warkoczyków! My zdecydowanie tęsknimy za charakterystyczną burzą loków gwiazdy! Mamy nadzieję, że szybko wróci do poprzedniego uczesania, a Wy?

Jak Wam się podoba nowy wizerunek pogodynki?

Omenaa Mensah w nowej fryzurze

Omenaa Mensah w starej fryzurze