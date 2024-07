Gwiazdy bardzo starają się by wyglądać oryginalnie i wyjątkowo, ale czasem mimo najszczerszych chęci to się nie udaje… I tak, Natalia Siwiec i Sonia Bohosiewicz pojawiły się ostatnio w takiej samej sukience polskiej marki Bizzu. To model mini z epoletami zdobionymi różnokolorowymi sznureczkami (teraz na wyprzedaży kosztuje 1183 złote). Co ciekawsze, obie panie uznały, że do tej czarnej kreacji najlepiej pasują czerwone sandałki i… wybrały bardzo podobne sznurowane modele. Natalia Siwiec do swoje stylizacji dodała jeszcze torebkę z efektowną falbanką domu mody Saint Laurent. Chcielibyśmy się dowiedzieć, która stylizacja podoba wam się bardziej, choć… ich looki są tak podobne! Prawda? ZAGŁOSUJCIE!

Natalia Siwiec w sukience Bizuu na imprezie Balmain.

Podobają wam się seksowne czerwone buty marki Le Silla, które założyła Natalia Siwiec?!

Sonia Bohosiewicz w sukience Bizuu w programie Mali Giganci.

A co myślicie o czerwonych sandałach na szpilce, w których wystąpiła Sonia Bohosiewicz?!

