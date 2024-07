Natalia Siwiec zaprezentowała najbardziej spektakularną stylizację na pokazie Roberta Kupisza! Modelka postawiła na odważny, ale bardzo stylowy outfit seksownie odsłaniający... tylko nogę - ale za to w jakim bucie! Gwiazda miała na sobie białą, oversize'ową koszulę Marks & Spencer, na którą założyła cielistą, asymetryczną spódnicę polskiej marki MMC - zestawienie na piątkę z plusem! Dobrała do niej drogie akcesoria: kopertówkę w gwiazdki YSL (ok. 4840 zł - taką samą ma Joanna Horodyńska) oraz supermodne, beżowe sandały z pomponami Azzedine Alaia, które pokochały już zagraniczne gwiazdy, m.in. Eva Longoria (zobacz: Jej fryzura i makijaż były bez zarzutu, ale ta sukienka... Czy Eva Longoria zaliczyła modową WPADKĘ?). Naszym zdaniem Natalia Siwiec wyglądała świetnie! Zgadzacie się?

Reklama

Zobacz: Natalia Siwiec i Małgorzata Potocka reklamują wspólną rewię. Mini Natalii naprawdę robi wrażenie!

Natalia Siwiec na pokazie Roberta Kupisza

Zobacz także

Ons.pl

Modelka zaprezentowała naprawdę spektakularną stylizację!

Ons.pl

Miała na sobie oversize'ową koszulę Marks & Spencer...

Ons.pl

...oraz prześwitującą spódnicę MMC!

Ons.pl

Ulubiony dodatek Natalii: torebka YSL

Ons.pl

Do stylizacji dobrała supermodne - i drogie - sandały z pomponami

EastNews

Buty Azzedine Alaia, ok. 3870 zł

Materiały prasowe

Reklama

Eva Longoria w sandałach z pomponami Azzedine Alaia