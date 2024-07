Uwaga: wśród fashionistek pojawiła się nowa „it bag”: kolorowa listonoszka! Po pierwsze już kolejny sezon rządzi na wybiegach. Królowała na letnich m.in. u Gucci, idealnie wpisując się w trend hippie i modę na styl lat. 70., jesienią świetnie wpisze się również w trend pensjonarski. Możesz ją nosić zarówno do wzorzystych maksi sukienek, trapezowych, tweedowych mini oraz miejskich, casualowych zestawów.

W takim właśnie wydaniu pokochały ją gwiazdy! Edyta Górniak wybrała błękitną z futrzanymi pomponami, które rozweseliły drapieżny, rockowy look. Listonoszka to również ukochana torebka Alexy Chung i Taylor Swift, które najchętniej noszą ją w pensjonarskim stylu do sukienek ogrodniczek lub plisowanych, kraciastych midi. A Ty? Masz już swój pomysł na listonoszkę?

Wybierz swoją ulubioną torebkę!...

Zobacz także

House 59,99 zł

Deichamnn, 49 zł

Monashe.pl, 109 zł

Mohito, 89,99 zł

Furla/Eobuwie.pl, 940 zł

H&M, 79,90 zł

Milate, 490 zł

Monashe.pl, 89,99 zł

Pinko, 479 zł

Zara, 89,90 zł