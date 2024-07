1 z 12

Uwaga, plisowane spódnice powracają! Dawno ich nie widzieliśmy, a przecież tak zwane solejki czyli plisowane spódnice midi to niezawodna modowa klasyka. I wale nie muszą być nudne. Popatrzcie tylko na ostatnią stylizację Victorii Beckham. Gwiazda połączyła ciemną plisowaną spódnicę w subtelne kolorowe wzory z pomarańczowym swetrem i wysokimi botkami na obcasach (oczywiście wszystko z jej własnej kolekcji!). My polecamy też zestaw - plisowana spódnica plus fantazyjna biała koszula lub T-shirt.

Zobaczcie, jakie modele udało nam się znaleźć w sklepach. Jak wam się podobają?

