Monika Olejnik i Jessica Mercedes w takich samych sukienkach powitały Nowy Rok! Obie panie postawiły na niezwykle modny w tym sezonie model cekinowej sukienki w kolorze intensywnej zieleni. Kreacja pochodzi ze słynnej kolekcji Balmain dla H&M, o którą bili się (i to dosłownie:) wszyscy miłośnicy mody! Nic dziwnego, że obie wielbicielki mody zdecydowały się na tę wyjątkową kreację. Monika Olejnik jest doskonale znana ze swojej miłości do mody i eksperymentów z wizerunkiem. Jessica Mercedes natomiast modą zajmuje się zawodowo, więc jej garderoba kryje wiele takich niezwykłych kreacji. Która stylizacja podoba Wam się bardziej? Moniki Olejnik, która zestawiła sukienkę z kryjącymi rajstopami czy Jessiki Mercedes, która wyeksponowała piękny dekolt?

Pięknego roku dla Państwa :) Posted by Monika Olejnik on 31 grudnia 2015

NYE LOOK :)Kochani życzę Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy dzisiaj ! ???? Niech Wasze marzenia się spełniają ⭐️✌????️

Posted by Jessica Mercedes JEMERCED.blogspot on 31 grudnia 2015