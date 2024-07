Monika Olejnik słynie z niebywałego wyczucia mody i niepowtarzalnego stylu - nic dziwnego, że znana dziennikarka po raz kolejny stała się muzą jednej z najbardziej topowych, polskich projektantek. Podczas jubileuszowej, 10. edycji Party Fashion Night Monika Olejnik wystąpiła w cekinowej kreacji Gosi Baczyńskiej, która pięknie mieniła się w błysku fleszy.

Party Fashion Night 2022: Monika Olejnik zachwyciła w cekinowej sukni w najmodniejszym kolorze sezonu

Największe modowe wydarzenie w Polsce, czyli Party Fashion Night, na którym śmietanka rodzimych projektantów zaprezentowała swoje kolekcje, przyciągnęła tłum stylowych gwiazd. Muza Gosi Baczyńskiej - Monika Olejnik - pojawiła się w kreacji, która dosłownie odbiera mowę. Znana dziennikarka, która od lat uznawana jest za ikonę stylu, błyszczała w długiej sukni z cekinów, w jednym z najmodniejszych kolorów na jesień 2022 - wyrazistym oranżu.

Look znanej dziennikarki dopełniła kontrastująca do sukienki kurtka. Trudno nie stwierdzić, że Monika Olejnik to prawdziwy, kolorowy ptak! Ekstrawagancją wieczorową kreację idealnie podkreśliły wyraziste kolczyki, naturalne uczesanie oraz rockowy makijaż oka! Zobacz więcej zdjęć Moniki Olejnik w stylizacji od Gosi Baczyńskiej na Party Fashion Night.

