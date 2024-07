Karlie Kloss z każdą stylizacją zyskuje dodatkowe punkty w naszym zestawieniu najfajniejszych fashionistek. Look, który 23-letnia supermodelka wybrała ostatnio na spacer po Nowym Jorku, totalnie nadaje się do skopiowania! Karlie postawiła na modną, dżinsową sukienkę marki Madewell (ok. 800 zł), do której dobrała miks sportowych i luksusowych dodatków. Plecak supermodelki pochodził z kolekcji Dolce&Gabbana (ok. 8000 zł), a okulary przeciwsłoneczne to projekt autorstwa Lindy Farrow (ok. 3200 zł). Całość uzupełniały kultowe tenisówki Adidas Stan Smith (ok. 300 zł). Efekt końcowy prezentował się rewelacyjnie, zgadzacie się?

