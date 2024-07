Mateusz Maga robi coraz większą karierę. Uczestnik ostatniej edycji Top Model pojawił się już w kilku sesjach, jednak jego największą pasją jest taniec i to z nim wiąże plany na przyszłość. Już niedługo ma zamiar otworzyć swoją szkołę w Warszawie. Przypomnijmy: Maga już niedługo wystąpi w You Can Dance. Wiemy, co będzie tam robił

Dziś Mateusz pojawił się w studiu Dzień Dobry TVN, aby porozmawiać z widzami na chacie. Opowiedział też o swojej pracy w modelingu, studiach oraz o tanecznej pasji. Całą uwagę skupiała jednak na sobie jego nowa fryzura - Maga przedłużył włosy i przefarbował się ja jasny blond, za co odpowiada jego nowy przyjaciel, Kajetan Góra. Czy to zapowiedź zmian w jego życiu? Z pewnością - szkoła tańca, powrót na studia oraz kolejne sesje zdjęciowe - kontrowersyjny model ma dużo pracy.

Zmiana na plus? Podobną fryzurę nosił kiedyś Michał Szpak.

Zobacz: Michał Szpak przefarbował się na blond

Mateusz kilka tygodni temu:

Mateusz Maga w erotycznej sesji: