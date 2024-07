1 z 6

Marta Żmuda-Trzebiatowska pojawiła się na 40-leciu marki Apart! Aktorce towarzyszył jej przystojny mąż, Kamil Kula. Aktor znany m.in. z serialu "Na dobre i na złe" rzadko pojawia się u boku Marty na salonach, ale tym razem była to wyjątkowa okazja - jubileusz znanej marki Apart. Jak prezentowała się para?

Marta Żmuda-Trzebiatowska była jedną z gwiazd, która zdecydowanie wyróżniała się na czerwonym dywanie. Gwiazda miała na sobie przepiękną, zwiewną suknię ze srebrnymi aplikacjami i głębokim dekoltem od Laurelle. Jej mąż również wyglądał doskonale w czarnym smokingu. Zobaczcie zdjęcia Marty Żmudy-Trzebiatowskiej i jej męża Kamila Kuli z jubileuszu marki Apart.

