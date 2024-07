1 z 4

Marika cała na biało?! Czemu nie! Zwłaszcza, kiedy ma takie świetne fizyczne warunki. Marika na premierę swojej książki "Antydepresanty" założyła białą sukienkę prawie do ziemi. Wydawać by się mogło, że taka długość przytłoczy szczuplutką sylwetkę wokalistki, ale okazało się, że biały kolor dodał wręcz lekkości Marice! Marika do swojej stylizacji dobrała oryginalne srebrne buty na koturnie. Całość wyglądała bardzo świeżo! A wam jak się podoba?

