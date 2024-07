Wygląda na to, że tego lata podwójne koczki są hitem wśród gwiazd! Pierwszy raz w takiej fryzurze pokazała się Margaret podczas występu na SuperHit Festiwal w Sopocie. Niedawno swoim zdjęciem z koczkami pochwaliła się na Instagramie blogerka Jessica Mercedes-Kirschner.

Na wczorajszej gali nominacji do Eska Music Awards 2015 zobaczyliśmy tę fryzurę po raz kolejny! Pokazała się w niej półfinalistka piątej edycji programu The Voice of Poland - Sarsa. Wokalistka odniosła duży sukces - dostała nominacje w kategoriach: najlepszy hit, najlepsza artystka i najlepszy radiowy debiut.

A co sądzicie o fryzurze Sarsy? Będzie hitem lata?



my crazy look for tonight! #hihi #lubięeksperymentować #trochęstartrek #haha ???????????????????? ready for #primavera with @levis_poland #levispoland wbijajcie na SNAPCHAT! JESSIMERCEDES Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jessica Mercedes Kirschner © (@jemerced)

30 Maj, 2015 o 12:32 PDT