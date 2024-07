Marcelina Zawadzka została nową prowadzącą „Pytania na śniadanie’’ (zobacz: Marcelina Zawadzka OFICJALNIE jako prowadząca "Pytanie na śniadanie". Kogo wygryzła?). Na konferencji Marcelina miała na sobie oryginalną, sięgającą za kolano szmizjerkę z bardzo dużą kokardą. Ta turkusowa sukienka z jedwabiu to projekt marki Papillon - kosztuje 1800 zł. Do tego klasyczne szpilki w kolorze nude, oraz pofalowane włosy związane w koński ogon.

Lubimy kolor sukienki, doceniamy modną kokardę (taki dekolt widzielismy ostatnio u wieku gwiazd). Ale... Czy ta sukienka nie jest zbyt poważna dla nowej prowadzącej „Pytania na śniadanie’’? Marcelina to młoda, piękna dziewczyna, a w kreacji wygląda, jakby miała co najmniej kilka lat więcej. Nie mówiąc o tym, że dość skutecznie maskuje jej piękną figurę... A może to był taki zamysł, by Marcelina wyglądała poważniej? My chyba jednak woleliśmy Marcelinę w bardziej dziewczęcych stylizacjach. A Wy jak oceniacie tę sukienkę? Weźcie udział w naszej sondzie!

