1 z 10

Marcelina Zawadzka, Maffashion i Joanna Horodyńska doskonale wiedzą, że buty z aksamitu to absolutny must have tego sezonu! Sięgające wysoko za kostkę botki to nie wszystko - welurem pokryte są też klasyczne szpilki, sandały na słupku, a nawet klapki - w wersji wieczorowej.

Zobacz: Aksamitna opaska, a może wielka kokarda? Jakie akcesoria do włosów będą modne tej zimy? SHOPPING

Pamiętaj o zasadzie kontrastu: botki ze szlachetnego aksamitu zestaw z dżinsami - jak Maffashion - a welurowe sandały załóż do... cekinowej sukni. Zobacz najciekawsze modele, jakie znaleźliśmy w kolekcjach znanych sklepów!

Polecamy: Karolina Szostak postawiła na hit sezonu - w aksamitnym garniturze zachwyciła na VIVA! Photo Awards!