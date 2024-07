Najmodniejsze spodnie na wiosnę 2016 mają podwyższony stan i są marszczone w talii. Ważnym ich elementem jest też pasek - najlepiej w kolorze całości. Taki model znalazł się już w garderobie Małgorzaty Sochy. Gwiazda wybrała granatowy model z paskiem ze srebrną klamerką domu mody Celine. Dodała do niego czarny sweterek z długim rękawem marki COS i małą, czarną torebkę Chanel. Odrobinę koloru wniosła do tego zestawu czerwona szminka i delikatna, złota biżuteria Apart. Wow!

Spodnie marszczone w talii królują na pokazach!

Spodnie z wysokim stanem i dodatkowo marszczone w talii były też ozdobą wielu pokazów na wiosnę 2016. Takie wzory zobaczyliśmy między innymi na wybiegach marek 3.1 Phillip Lim, Public School czy Tome. Okazało się, że można z nimi stworzyć wiele stylizacji na przeróżne okazje. Nam najbardziej podobał się zestaw z fantazyjną białą koszulą z pokazu 3.1 Phillip Lim. A wam?! Co myślicie o najmodniejszych spodniach sezonu? Kupicie sobie podobne?

Małgorzata Socha wybrała spodnie z kolekcji domu mody Celine.

Modelka na pokazie marki 3.1 Phillip Lim na wiosnę 2016.

Modelka na pokazie marki Public School na wiosnę 2016.

Modelka na pokazie marki Tome na wiosnę 2016.

