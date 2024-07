Małgorzata Socha jak zawsze olśniła wszystkich - tym razem kreacją na gali Flesz Fashion Night. Aktorka wystąpiła jako muza Łukasza Jemioła. Gwiazda zaprezentowała kreację przygotowaną na ten wieczór specjalnie dla niej.

Reklama

Małgosia miała na sobie długą, kimonową suknię z awangardowymi wycięciami. Została ona wykonana z jedwabnego weluru w kolorze głębokiej, butelkowej zieleni (zobacz: Gwiazdy pokochały… aksamit! To najbardziej poszukiwany materiał tego sezonu!). Suknia jest przyozdobiona ręcznie wyszywanymi pajetami i wykończona sznurami, co zdradza orientalne inspiracje projektanta do jej stworzenia. Stylizację zwieńczyła piękna torebka marki LA LOBA.

My jesteśmy zachwyceni! Zgadzacie się z nami?

Zobacz także:

Zobacz także

Olśniewająca Paulina Krupińska na pokazie „Flesza”. Zobaczcie jej przepiękną suknię projektu

TYLKO U NAS! Dorota Wellman muzą i modelką Joanny Przetakiewicz na Flesz Fashion Night!

Chcesz wychodzić na zdjęciach tak dobrze jak Małgorzata Socha? Powtórz makijażowy trik gwiazd!

Reklama

Małgosia Socha na Flesz Fashion Night

ons.pl

ons.pl