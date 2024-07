1 z 7

Jak Małgorzata Rozenek ubiera się na co dzień? Gwiazda została przyłapana przed studiem "Dzień Dobry TVN" w środowy poranek. Co miała na sobie? Otóż Małgorzata Rozenek nie raz udowodniła, że świetnie potrafi łączyć drogie marki z tymi tańszymi. Ta stylizacja jest na to najlepszym przykładem!

Zobacz także: Jak tanio urządzić mieszkanie?

Małgorzata Rozenek w trampkach!

Gwiazda zmiksowała trampki w stylu Gucci ze sklepu DeeZee z torebką Pinko, która kosztuje około 1500 złotych! Do tego czerwona marynarka i spódnica z akcentem w tym samym kolorze. Nie zabrakło też modnego dżinsu.

Jak Wam się podoba look Małgorzaty Rozenek?

Zobacz: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na pokazie Łukasza Jemioła! Ten dekolt...