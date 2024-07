1 z 7

Małgorzata Rozenek w chodakach Gucci

Małgorzata Rozenek w hitowych chodakach Gucci! Gwiazda TVN została przyłapana przez paparazzi w sytuacji prywatnej, gdy razem ze swoim mężem, Radosławem Majdanem, szykowali się do wyjazdu. Gwiazda miała na sobie niezwykle lubiane przez gwiazdy chodaki z futerkiem. To model słynnego domu mody Gucci. Za buty trzeba zapłacić 3,5 tysiąca złotych. Wysoka cena nie przeraża jednak polskich gwiazd. W swoich garderobach mają je m.in. Joanna Horodyńska, Dawid Woliński czy Monika Olejnik. Teraz do grona fashionistów dołączyła również Małgorzata Rozenek.

Zobacz też: Joanna Horodyńska i Dawid Woliński w butach Gucci z futerkiem! Do której stylizacji bardziej pasowały? SONDA

Jak Wam się podoba stylizacja gwiazdy? Zobaczcie fotogalerię!

Polecamy: Monika Olejnik uwielbia bawić się modą. Ale te buty... Czy chodaki za 3500 złotych to przesada?