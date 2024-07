1 z 7

Małgorzata Rozenek promuje książkę Perfekcyjne maniery

Małgorzata Rozenek pojawiła się na premierze swojej najnowszej książki "Perfekcyjne maniery". Prezenterka przykuwała uwagę swoją nietypową stylizacją! Gwiazda wybrała na tę okazję... żółty total look! Małgosia miała na sobie seksowny, żółty kombinezon marki Furelle, który pięknie wyeksponował jej niesamowitą figurę. Look dopełnił musztardowy płaszcz Marella. Kontrastowym elementem stylizacji były fioletowe szpilki Celebrity. Musicie zobaczyć ten look! Polecamy: Małgorzata Rozenek w gwiazdorskiej stylizacji! Zobaczcie jej bordowy płaszcz z futerkiem ZDJĘCIA

Małgorzata Rozenek rozjaśniła ponury jesienny dzień swoją stylizacją. Zobaczcie fotogalerię!

