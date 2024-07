Małgorzata Kożuchowska w spodniach z dziurami

1 z 6

Małgorzata Kożuchowska to bez wątpienia ikona stylu. Ale do tej pory kojarzyliśmy ją raczej z eleganckimi stylizacjami. Teraz Małgorzata Kożuchowska udowodniła, że zna się też na młodzieżowych trendach. Dzwony z dużymi dziurami na udach to połączenie dwóch najmodniejszych trendów, na które nie każdy się odważy.

Aktorka bardzo uwielbia eksperymentować z modą, co udowodniła także podczas ostatniej imprezy, którą prowadziła. Wtedy jednak uwagę przykuwały oryginalne buty. Jak Wam się podoba ta stylizacja?

