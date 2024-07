Koszula domu mody Gucci to prawdziwy hit! Ostatnio wystąpiły w niej aż trzy gwiazdy: Małgorzata Kożuchowska, Anja Rubik i Salma Hayek. Co jeszcze ciekawsze, każda z nich wyglądała w tej koszuli ze strojnym żabotem zupełnie inaczej!

Na ramówce TVP Małgorzata Kożuchowska rozpięła górę fioletowej koszuli tworząc piękny dekolt. Na okładce najnowszego numeru „Flesz Trendy” (już w sprzedaży!) Anja Rubik poszła jeszcze o krok dalej - rozpięła koszulę aż do pępka. Zupełnie inaczej wystylizowała swoją koszulową bluzkę Gucci w efektownym morskim kolorze Salma Hayek. Zapięta aż po szyję koszula ujawniła wszystkie detale kroju. Na koniec przypominamy, że ten model kosztuje 3800 zł a na pokazie Gucci prezentował go mężczyzna… Nie wierzycie to zobaczcie koniecznie: (Salma Hayek w koszuli Gucci. Uwierzycie, że to męski model?).

Która z gwiazd najlepiej prezentuje się w tej koszuli? Zagłosujcie!

Małgorzata Kożuchowska na ramówce TVP

Zachwyciła nas szalona fryzura gwiazdy!

Salma Hayek na spacerze w Nowym Jorku

Gwiazda zdecydowała się na stylowe czarne dodatki: okulary plus torebka do ręki.

Anja Rubik na okładce magazynu Flesz Trendy. Wow:)