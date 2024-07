1 z 10

Makijaż na studniówkę w stylu Eweliny Lisowskiej? Czemu nie! Delikatny, ale z połyskiem i podkreślający urodę świetnie sprawdzi się na ten wyjątkowy wieczór. Gwiazda zaprezentowała się w takim wydaniu na imprezie sylwestrowej Polsatu, ale studniówki odbywają się zazwyczaj w karnawale, więc makijaż z rozświetleniem będzie idealny też dla licealistki. Przede wszystkim musisz zadbać o dobry podkład, który wytrzyma nocne szaleństwa i tańce na parkiecie. Musi być trwały, nie za ciężki i co najważniejsze - kolorystycznie dobrany do Twojej karnacji.

Warto, abyś podkreśliła też kości policzkowe różem i co najważniejsze rozświetlaczem! To on gra tutaj główną rolę. Pod oczy nie zapomnij położyć korektora, który niweluje zmęczenie i wory pod oczami. Na sam koniec użyj tuszu do rzęs i połóż jasną pomadkę. Zobacz, jakich produktów użyć, aby wyglądać tak rewelacyjnie jak Ewelina Lisowska!

