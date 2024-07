Dżinsy - i to jakie! - na pokazie mody? Maja Sablewska lubi nietuzinkowe rozwiązania! Na pokaz jesienno-zimowej kolekcji Paprockiego & Brzozowskiego stylistka przyszła w oryginalnych dżinsowych spodniach w paski, które nie mogły pozostać niezauważone! Prowadząca program „Sablewskiej sposób na modę’’ zestawiła je z białą koszulą i krótkim żakietem. Dodatki? Czarne szpilki oraz pikowana torebka Chanel, którą widzieliśmy już kilkukrotnie - m.in. na imprezie Radzimira Dębskiego. Ceny klasycznej chanelki (identyczną ma również Jessica Mercedes) wahają się od 7000 do nawet 20000 zł! Nic dziwnego - to chyba najbardziej rozpoznawalna torebka na świecie, a w szafie ma ją każda fashionistka. Czy taki dodatek pasuje do stylizacji Mai Sablewskiej? Głosujcie!

Maja Sablewska na pokazie Paprocki & Brzozowski jesień-zima 2016/17

EastNews

Gwiazda wybrała oryginalne spodnie w paski i... torebkę Chanel!

EastNews

Do oryginalnych spodni Maja założyła krótki żakiet i klasyczną koszulę.