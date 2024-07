W ostatnim czasie gwiazdy lansują monochromatyczne stylizacje. W takich utrzymanych w jednej tonacji kolorystycznej zestawach pokazały się m.in. Magda Gessler, Kinga Rusin i Victoria Beckham. Co ciekawe, gwiazdy uznały, że monochromatyczne stylizacje najlepiej wypadają w stonowanych barwach. Magda Gessler wybrała więc biel w połączeniu ze srebrną biżuterią... oczywiście nie mogło zabraknąć jej ulubionego naszyjnika z misiem marki Tous (zobaczcie: Co łączy Edytę Górniak, Magdę Gessler, Agnieszkę Kaczorowską i Annę Wendzikowską? Zgadujcie!), Kinga Rusin - ciepłe i zimne szarości, zaś Victoria Beckham dała szansę swojej ulubionej czerni. Nam podobają się zwłaszcza jej czarne botki marki Dior z lakierowanej skóry z przezroczystym plastikowym obcasem. Musimy przyznać, że taki monochromatyczny total look to bezpieczny sposób na stworzenie udanej stylizacji. Po prostu w takich zestawach ewentualne błędy mniej rzucają się w oczy…

Reklama

A wam, jak się podobają te monochromatyczne stylizacje gwiazd? Hit czy kit?!

Zobacz też: Uwaga - gorący (i prosty!) trend! Spójrzcie na Lady Gagę, Ritę Orę i... naśladujcie!

Zobacz także

Kinga Rusin uwielbiam luksusowe dodatki... tym razem wybrała torbę Prady i szal Louis Vuitton.

Magda Gessler do jasnego zestawu dobrała dużą szarą torbę domu mody Celine.

Victoria Beckham w czarnym total looku z kolekcji marki… Victoria Beckham!