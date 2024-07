1 z 9

Maffashion doskonale wie, że rozszerzane rękawy to must have nadchodzącego sezonu! Sukienki z szerokimi rękawami kupisz w popularnych sieciówkach, takich jak Zara, Reserved czy H&M. Ten supermodny motyw nosi też Karolina Szostak, która postawiła na elegancką czerń, a także Dakota Johnson - gwiazda założyła stylową kreację na premierę „Ciemniejszej strony Greya’’!

Trend na poszerzane rękawy przybiera różne oblicza: od romantycznych sukienek z falbanami po eleganckie propozycje idealne na kolację, a nawet do biura! Zebraliśmy dla was propozycje w modnych kolorach, fasonach i o różnych długościach - z pewnością znajdziesz tam coś dla siebie!

