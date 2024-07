1 z 10

Bluzki, topy i sukienki ze sznurowanym dekoltem są jednym z ważniejszych trendów tego sezonu! Noszą je wszystkie wielbicielki modowych nowinek: Maffashion, Honorata Skarbek, Selena Gomez i nie tylko.

Sara Boruc i Anna Wendzikowska nosiły ubrania z modnym sznurowaniem na dekolcie już w zeszłym sezonie!

Ten trend ma coraz więcej zwolenniczek, również w naszej redakcji - jest seksowny, choć nienachalny: ładnie podkreśla dekolt nie odsłaniając zbyt wiele.

Znaleźliśmy dla was ubrania z modnym sznurowaniem dostępne w sieciówkach - już od 59 zł! Bluzki, koszule, topy, sukienki, body... Do wyboru, do koloru!

Na zdjęciu: sukienka Mango, 189 zł

