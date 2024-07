Maffashion i Honorata Skarbek znowu eksperymentują z włosami! Blogerka w środę pochwaliła się swoją nową fryzurą. Tym razem zaprezentowała się swoim fanom w siwych włosach! Ale widać, że szybko jej się znudziła, bo wieczorem pokazała się w wersji... fioletowej!

Spokojnie... to tylko peruki. Maffashion była gościem w studiu makijażystki gwiazd Magdaleny Pieczonki. Popularna "szafiarka" zdecydowała się wziąć udział w projekcie Magdy i wystąpi w jednym z jej tutoriali makijażowych. Na potrzeby filmiku Julia Kuczyńska założyła zaproponowane jej peruki. Trzeba jednak przyznać, że siwe włosy bardzo jej pasują!

Honorata Skarbek z kolei pokazała na Instagramie zdjęcie w zielonych włosach! Akurat w jej przypadku nie jest to peruka, a ostatnio wokalistka przynajmniej raz na dwa tygodnie farbuje włosy i ciągle coś zmienia. Jeszcze kilkanaście dni temu leciutko rozjaśniła włosy, żeby kilka dni później zostać platynową blondynką. Nie minął tydzień, a Honey znowu wybrała się do fryzjera (i to 4 razy w tym roku!) i przefarbowała włosy na zielono. Obie panie zaszalały z kolorem. A która Waszym zdaniem wygląda lepiej?

Maffashion w siwych włosach.

Honorata Skarbek w zielonych włosach.

I znów Maffashion, z włosami w kolorze fioletowym.