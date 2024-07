Jednym z gości na gali finałowej konkursu Fashion Designer Awards 2016 była Macademian Girl. Blogerka zaprezentowała look odbiegający od tego, co widzieliśmy w „Agencie”! (zobacz: Macademian Girl jest Agentem?! TVN zaliczył małą, ale znaczącą wpadkę!) Tamara Gonzalez Perea (bo tak się nazywa blogerka) miała na sobie czerwoną, ołówkową sukienkę w kratkę, która na biodrach ozdobiona została falbanami przypominającymi baskinkę. W talii Macademian Girl spięła sukienkę czerwonym paskiem z dużym logo Moschino.

Reklama

Blogerka nie byłaby sobą, gdyby nie dobrała kilku barwnych dodatków! Tym razem wybrała naszyjnik z kwiatami By Dziubeka, złote szpilki i zegarek, we włosy zaś wpięła dużą, granatową kokardę. Look blogerki uzupełniła oczywiście jaskrawoczerwona szminka.

Podoba wam się stylizacja Macademian Girl? Wygląda lepiej niż w „Agencie’’?

Zobacz: Macademian Girl na dwóch imprezach jednego wieczoru w sukience za... ponad półtora tysiąca! Sexy?

Zobacz także

Macademian Girl na gali Fashion Designer Awards 2016

Ons.pl

Blogerka postawiła na elegancką, ołówkową sukienkę w kratkę.

Ons.pl

Reklama

Oryginalne dodatki: duży naszyjnik, kokarda we włosach, pasek z logo Moschino.