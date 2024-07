Stylizacja Macademian Girl na pokazie nowej kolekcji Tomasza Ossolińskiego przykuwała uwagę! Tamara Gonzalez-Perea nie ukrywa, że jest fanką lat 80. (Zobacz: Wraca moda z „Dynastii’’ - wielkie ramiona! Która nosi je lepiej - Horodyńska czy Macademian Girl?). Tego wieczora również wybrała elementy ze swojego ulubionego, pełnego przepychu stylu.

Stylizacja Macademian Girl

Głównym elementem jej kreacji była stylizowana na marynarkę sukienka z połyskującej tkaniny w kolorze wina (Onde). Blogerka dobrała do niej kontrastujące akcesoria: duży, kobaltowy naszyjnik (Aldo), pasek w tym samym kolorze, a także różowe sandałki (Paul & Betty). Do tego złota opaska Expose Akcesoria, bogato zdobione kolczyki (By Dziubeka), duży złoty zegarek oraz... mroczny, czarny manicure z cekinami!

Jest oryginalnie, kolorowo i bardzo w stylu Macademian Girl! Podoba Wam się?

Zobacz: Macademian Girl z odsłoniętym brzuchem! Takiej jej nie widzieliście!

Macademian Girl na pokazie Tomasza Ossolińskiego