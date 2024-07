Na poniedziałkowym pokazie Michała Szulca Macademian Girl jak zawsze przykuwała uwagę! Blogerka miała na sobie outfit utrzymany w swoim ulubionym, eklektycznym stylu. Tego wieczoru Tamara zdecydowała się połączyć rudą, wiązaną pod szyją koszulę (nawiązanie do lat 70.!) z długą, żółtą kamizelką - (obydwie rzeczy pochodzą ze sklepu SheIn) oraz garniturowymi spodniami w odcieniu bordo (Femestage by Eva Minge). Do tego wiśniowe buty Deezee oraz - jak zawsze - oryginalne akcesoria: czarny toczek z woalką (BoZka), duży, barwny pierścionek oraz kolczyki w barokowym stylu. Wszystko bardzo w stylu Tamary! Podoba się wam? Zagłosujcie!

Macademian Girl na pokazie Michała Szulca