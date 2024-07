Kartka pocztowa ze szkicem kreacji ulubionego projektanta, a może koperta ozdobiona charakterystycznym dla niego printem? Teraz będzie to możliwe - dzięki marce Papyrus! Słynna firma papiernicza zaprosiła słynnych projektantów mody do stworzenia papeterii sygnowanej ich nazwiskami. Choć „papierowe’’ kolekcje projektantów pojawią się dopiero we wrześniu (wraz z początkiem Nowojorskiego Tygodnia Mody), już teraz możemy podziwiać pierwsze efekty: papeterię autorstwa Leli Rose, ubierającej m.in. Michelle Obamę , Kate Middleton i Emily Blunt. W jej skład wejdzie 21 elementów inspirowanych najnowszą kolekcją Leli Rose (z charakterystycznym motywem maku oraz kreacjami w jaskrawych kolorach na czele). Przyznajcie - czy kiedykolwiek widzieliście bardziej efektowną papeterię?

Kolelcja Lela Rose x Papyrus

Materiały prasowe

Projektantka zaprojektowała linię papeterii inspirowaną jej najnowszą kolekcją!

Materiały prasowe

Cechą charakterystyczną są jaskrawe kolory...

Materiały prasowe

...oraz motyw maków - również na torebkach!

Materiały prasowe

Podoba wam się pomysł marki Papyrus?