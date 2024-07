1 z 8

Letnie sukienki w stylu boho

Letnie sukienki w stylu boho będą prawdziwym hitem nadchodzącego sezonu! Marina Łuczenko doskonale o tym wie. Na Instagramie pokazała zdjęcie w stylizacji, którą warto naśladować. Kwieciste desenie, długość co najmniej midi, a najlepiej maxi, odkryte ramiona i powłóczysta tkanina - to cechy charakterystyczne idealnej letniej kreacji w stylu boho. Tego typu sukienki idealnie pasują do lekkich sandałków, słomkowych kapeluszy i koszyków z wikliny. Na takie letnie stylizacje czekamy cały rok! Gdzie kupić sukienkę w stylu boho? Znajdziecie je w ofercie wielu popularnych marek.

